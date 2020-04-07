الإمام الأكبر: الإنفاق على المتضررين واجب على كل قادر (فيديو)
الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:47 م
أميرة العنانيطباعة
أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الشعب المصري شعب أصيل يقدِّر تمامًا معنى التضامن والتكافل، خاصة في مثل هذه الظروف.
وقال شيخ الأزهر، خلال فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، أنه يجب على القادرين وميسوري الحال أن يساعدوا إخوانهم المتضررين، سواء بتوقف العمل أو عدم التمكن من مواجهة هذه الظروف، وهذا واجب شرعي، ولنعلم جميعًا أن التكافل الاجتماعي أصل من أصول الإسلام، التي سبق فيها الأنظمة الحديثة. شاهد
وقال شيخ الأزهر، خلال فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، أنه يجب على القادرين وميسوري الحال أن يساعدوا إخوانهم المتضررين، سواء بتوقف العمل أو عدم التمكن من مواجهة هذه الظروف، وهذا واجب شرعي، ولنعلم جميعًا أن التكافل الاجتماعي أصل من أصول الإسلام، التي سبق فيها الأنظمة الحديثة. شاهد