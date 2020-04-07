حالتا وفاة و19 إصابة حصيلة ضحايا «كورونا» في سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في البلاد هي 19 إصابة، شفي منها 3، فيما توفي شخصان.وحسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، جهزت الوزارة 14 مركزا للعزل الطبي في مختلف المحافظات، مزودة بكل مستلزمات العناية بالمرضى، والحماية للكوادر الطبية والفنية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.