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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الإمارات تدعم 53 دولة بـ 100 شحنة مساعدات طبية لمواجهة «كورونا»

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:41 م
جريدة الدستور
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عرضت قناة مداد نيوز السعودية تقريرا يسلط الضوء على المساعادات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة لدول العالم  في ظل أزمة وباء كورونا للسيطرة على الفيروس والتخفيف من آثاره.

وأشار التقرير إلى أنه مع ظهور الوباء في ووهان الصينية استضافت الإمارات العرب العالقين في ووهان، في مدينة الإنسانية بأبوظبي، وقدمت الإمارات إمدادات طبية إلى الصين شملت أقنعة وقفازات وأكثر من 20 ألف وحدة اختبار ومعدات لفحص آلاف الأشخاص في أفغانستان.

ولفت التقرير إلى أن الإمارات أرسلت طائرتي مساعدات تحملان 32 طناً من الإمدادات الطبية والمعدات الإغاثية إلى إيران و 11.5 طنا من المساعدات والمعدات الطبية إلى كرواتيا، كما أرسلت أكثر من 11 طنا من الإمدادات الطبية إلى باكستان.

ونوه التقرير إلى أنه انطلقت من أراضي الإمارات طائرة مساعدات تحمل 10 أطنان من المستلزمات الطبية والوقائية لمساعدة إيطاليا في مواجهة الفيروس المنتشر في مدنها لتتجاوز المساعدات الإماراتية أكثر من 100 شحنة تغطي أكثر من 53 دولة حول العالم.


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