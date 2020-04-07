الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع تابعة للحوثيين بصعدة

أسقط الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، طائرة استطلاع مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي في سماء مديرية باقم بمحافظة صعده.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري، قوله: إنه تم استخراج إحداثيات من ذاكرة تخزين الطائرة "الهارد" كانت تقوم بتسجيلها وإرسالها لمركز القيادة بغرض شن عمليات معادية ضد مواقع الجيش اليمني.