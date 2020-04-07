دير الملاك ميخائيل بنقادة يغلق أبوابه: نصلي من أجلكم

أعلن دير الملاك ميخائيل بنقادة؛ الاستمرار في غلق أبواب الدير أمام الزوار من الأقباط نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد؛ من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID - 19.وقال الدير في بيانا له: نعتذر عن استقبال مرتادي الدير من الزوار سواء من الداخل والخارج مع العلم أن ذلك يؤلمنا ونرجو من الله أن يرفع الوباء عن العالم وبلدنا الحبيبة مصر، ونحن نصلي من أجلكم ونثق أن تشاركونا من على المذبح العائلي.