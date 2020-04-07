في ارتفاع غير مسبوق.. فرنسا تسجل 1417 وفاة بكورونا في يوم

أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع غير مسبوق للحصيلة العامة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، بواقع 1417 حالة مؤكدة.وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي، جيروم سلمون، في مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم الثلاثاء، أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ودور المسنين في البلاد، ارتفعت بواقع 1417 حالة، ووصلت إلى نقطة 10328 بعد أن كانت على مستوى 8911 مساء أمس الإثنين.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.