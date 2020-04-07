تأكيد أول إصابة بكورونا في أبخازيا

أعلنت عضو المقر التنسيقي لحماية السكان من الإصابة بفيروس كورونا، وكبيرة الأطباء في أبخازيا، لودميلا سكوريك، أن أول حالة إصابة بـفيروس "كورونا" جرى تأكيدها اليوم في أبخازيا.وقالت سكوريك، في تصريحاتها لوكالات الأنباء الروسية: إنه ثُبتت إصابة أحد المرضى بفيروس "كورونا" المستجد.يذكر أنه تم إعلان حالة الطوارئ في أبخازيا بسبب جائحة كورونا، ووقع القائم بأعمال الرئيس الأبخازي، فاليري باجانبا، أمرًا اليوم بإغلاق حدود الدولة مع روسيا لجميع فئات المواطنين، على خلفية تفشي الفيروس.