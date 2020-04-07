إحالة تشكيل عصابي لمحكمة الجنح في 5 سرقات بالزيتون

أمرت نيابة الزيتون إحالة تشكيل عصابي لمحكمة الجنح في سرقة المساكن بدائرة القسم.

بدأت الواقعة باشتباه قوات قسم شرطة الزيتون، خلال تفقدهم الحالة الأمنية بدائرة القسم، في 3 يستقلون سيارة نقل دون لوحات معدنية وتبين أنهم محمود.ط عاطل وسعيد.ج عاطل وجودة.ا مسجل خطر وبتفتيشهم عثر بحوزتهم، ٦شاشات عرض ٤ جهاز تابلت، و٣ ميكرويف وجميعها مجهولة المصدر، و2 عتلة حديدية ومبالغ مالية.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بحيازتهم للمضبوطات عن طريق السرقة، كما أقروا بإرتكابهم 5 وقائع مشابهة بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب" وأرشدوا عن المسروقات.

وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.