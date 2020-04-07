محمد إمام يهنئ والدته بعيد ميلادها: «أول حب في حياتي»
الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:38 م
محمد مجديطباعة
هنأ النجم محمد إمام والدته بعيد ميلادها، حيث نشر صورة جمعتهما سويًا عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر إمام في الصورة وهو ممسك بيد والدته، وعلق عليها قائلا: "أمي أول حب.. أول فرحة.. أول أمان.. أول تشجيع.. هي أول كل حاجة.. والسبب في أي حاجة حلوة.. هي الحياة نفسها.. كلام الدنيا مش حيديها حقها وبوستات العالم مش حتعبر عن حبي ليها".
وتابع: "عيد ميلادها كان امبارح وجمهوري حبيبي دلعها جامد فكلمتني قالتلي أنا عاوزة أشكرهم كلهم جدا.. فقلت فرصة أقولها أنا اللي بشكرها على كل حاجة.. يلا دلعوها بقى".
وشارك إمام مؤخرا في بطولة فيلم "لص بغداد" مع النجم فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتا، وهو من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى. شاهد
وظهر إمام في الصورة وهو ممسك بيد والدته، وعلق عليها قائلا: "أمي أول حب.. أول فرحة.. أول أمان.. أول تشجيع.. هي أول كل حاجة.. والسبب في أي حاجة حلوة.. هي الحياة نفسها.. كلام الدنيا مش حيديها حقها وبوستات العالم مش حتعبر عن حبي ليها".
وتابع: "عيد ميلادها كان امبارح وجمهوري حبيبي دلعها جامد فكلمتني قالتلي أنا عاوزة أشكرهم كلهم جدا.. فقلت فرصة أقولها أنا اللي بشكرها على كل حاجة.. يلا دلعوها بقى".
وشارك إمام مؤخرا في بطولة فيلم "لص بغداد" مع النجم فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتا، وهو من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى. شاهد