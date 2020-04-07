إسلام البحيري: السيسي رئيس استثنائي في تاريخ مصر

تعليقا علي خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي٬ في كلمته التي ألقاها خلال استعراض جهود القوات المسلحة في مواجهة كورونا، قال الباحث إسلام البحيري: الحقيقة بدون أي مواربات٬ من أول أزمة كورونا وأنا عايز أتكلم عن عظمة إدارة الدولة المصرية للأزمة من كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية٬ برغم إننا لسه كنا بنقول يا هادي في إصلاح الاقتصاد.تابع "البحيري" في تدوينة له عبر حسابه الشخصي٬ بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": لكن الرئيس اليوم بعد خطابه الرصين الواثق الهادئ٬ بيخلي أي منصف يقول هذا رئيس استثنائي في تاريخ مصر٬ بعيد عن كل الإنجازات السابقة واللاحقة للرئيس٬ إنما بعد إن شاء الله عبورنا للأزمة دي٬ هيتكتب اللي عمله الرئيس "عبد الفتاح السيسي" من حسم وثقة وحسن إدارة الأزمة دي داخليا وخارجيا في التاريخ.واختتم بتوجيه الشكر لــ "السيسي": أشكرك سيادة الرئيس.. أنت رجل عظيم.