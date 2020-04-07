وزراء مالية أوروبا: إنشاء «صندوق كورونا» لمواجهة المخاطر الاقتصادية

اجتمع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، لبحث المقترح الفرنسي بإنشاء (صندوق كورونا) للدعم المالي الأوروبي في اجتماع لوزراء مالية دول منطقة اليورو، وذلك للتباحث حول حلول مشتركة لمواجهة الأزمة، وإذا ما استمرار الخلاف فإن العديد من المراقبين والدبلوماسيين يخشون أن يمثل ذلك تحديا حقيقيا للاتحاد الأوروبي ومؤسساته القائمة.واستطاع الاتحاد الأوروبي، وبطرق مختلفة تجاوز العديد من الأزمات مثل الأزمة المالية العالمية، وأزمة اليورو، وأزمة الديون وكذلك أزمة اللاجئين - وذلك حسب تقارير إعلامية - إلا أن أزمة فيروس كورونا الحالية، تهدد استقرار الإتحاد، حيث تراكمت خلال الفترات الماضية الاختلالات في عمل المؤسسات الأوروبية المشتركة وتراجع الثقة بين الدول الأعضاء بشكل متزايد كما تراجعت إرادة إيجاد حل جماعي للأزمات، بالإضافة إلى اتساع الهوة بين دول شمال أوروبا وجنوبها وكذلك بين دول شرق أوروبا وغربها.وطبقا لتقرير غرفه التجارة والصناعة العربية الألمانية، فإن انعكاسات أزمة كورونا إلى جانب التأثيرات السلبية للأزمات السابقة، ما تزال تلقي بظلالها على علاقات الدول الأعضاء. ويظهر ذلك من خلال اتهام رئيس وزراء إيطاليا دول شمال أوروبا بعدم تقديم المساعدات اللازمة خلال الأزمة.فيما اعترضت المستشارة الألمانية على هذه الاتهامات، وانتقدت مطالبات إيطاليا وفرنسا وإلى جانبهن سبع دول أوروبية أخرى، باعتماد سندات أوروبية مشتركة لكل دول الاتحاد على الرغم من معرفة هذه الدول بمعارضة ألمانيا، هولندا، فنلندا والنمسا لهذا الموضوع وأن هذه الدول التسع لا تشكل أغلبية داخل الاتحاد.وأكدت المستشارة ميركل، أن الاتحاد الأوروبي يواجه أكبر اختبار منذ تأسيسه بسبب أزمة فيروس كورنا. وأضافت "إن الجميع تأثروا بشكل متساوٍ بالتحدي المتعلق بصحة مواطنيهم"، مشددة على ضرورة "إظهار أننا مستعدون للدفاع عن أوروبا وتعزيزها".وأشارت المستشارة الألمانية إلى أنه إذا كانت هناك حاجة إلى برنامج إنعاش اقتصادي فإن "ألمانيا مستعدة أيضًا لتقديم مساهمتها"، بالإضافة الى دعم برنامج المساعدات والقروض الذي تقدمة آلية الاستقرار الأوروبية ESM والتي تبلغ 410 مليارات يورو، هذا بينما تعارض إيطاليا بشدة هذا البرنامج تساندها كل من فرنسا وإسبانيا والتي تعيد التأكيد على أن البرنامج مخصص للدول التي اتبعت سياسات نقدية ضارة، بينما لا يد للدول في أزمة كورونا الحالية.من جانبه ألمح وزير المالية الهولندي إلى أن بلاده وألمانيا استطاعت عقب الأزمة المالية العالمية 2009م خفض ديونها، بينما عجزت دول أخرى عن ذلك، مؤكدًا أن بلاده غير مستعدة لتحمل تكاليف"إهمال الآخرين".وأضاف التقرير، أن رد الفعل المتأخر للاتحاد الأوروبي في بداية الأزمة يتطلب الآن أفعالا سريعة، خصوصا أن دول جنوب أوروبا تشعر بالخذلان من بقية أعضاء الاتحاد، حيث لا يكفي نقل مرضى بفيروس كورونا من إيطاليا وفرنسا للعلاج في ألمانيا حتى تزول المشاعر السلبية ضد الاتحاد في هذه الدول بسهولة.يذكر أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا قد عادت إلى الارتفاع من جديد بعد أن كانت قد سجلت انخفاضًا مؤخرًا حيث أظهرت بيانات نشرها معهد "روبرت كوخ لمكافحة الأمراض المعدية"، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 3834 حالة في الأربعة والعشرين ساعة الماضية إلى 99225 لتعاود الارتفاع مجددا بعد انخفاض على مدى أربعة أيام متتالية.وارتفع عدد الوفيات من 173 إلى 1607 أشخاص، كما ارتفع عدد الإصابات أمس الاثنين 3677 حالة فيما سجلت حصيلة الوفيات 92 شخصا.