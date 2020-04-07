نيويورك تسجل أعلى معدل وفيات بفيروس كورونا في يوم واحد

سجلت ولاية نيويورك الأمريكية، 731 حالة وفاة جديدة، بسبب جائحة فيروس كورونا، ليصبح ذلك أعلى معدل تسجله الولاية من الوفيات خلال يوم واحد، ويرتفع إجمالي الوفيات إلى 5489، لكن حاكم الولاية أندرو كومو قال: إن حالات المستشفيات وصلت اليوم الثلاثاء فيما يبدو إلى مرحلة من الاستقرار.وقال كومو في مؤتمر صحفي يومي حول الفيروس: إن عدد الوفيات بسبب الفيروس على مستوى الولاية ارتفع بواقع 731 في آخر 24 ساعة، مقابل 599 في اليوم السابق.