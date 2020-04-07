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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير قطاع الأعمال: تطوير 3 محالج قطن لدخول الخدمة نهاية 2020

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:28 م
وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال.

وخلال اللقاء استعرض الوزير جهود تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية للقطن، لا سيما ما يتعلق بالمنظومة الجديدة لتجارة الأقطان، والتي تم البدء في تنفيذها تجريبيا في محافظتي الفيوم وبني سويف وحققت نتائج جيدة، أسهمت في تحسين منظومة تداول الأقطان، خاصة وأن تلك المنظومة راعت كل التفاصيل والمشكلات التي كانت تؤثر بالسلب على جودة القطن أثناء جمعه وتعبئته.

وأضاف توفيق أن التقرير المتعلق بتقييم التجربة في الفيوم وبني سويف قد أوصى بتعميم التطبيق خلال موسم القطن في ٢٠٢٠.

وفيما يتعلق بمنظومة تطوير المحالج، أوضح وزير قطاع الأعمال أن هناك ٣ محالج يجري العمل على تطويرها، وستدخل الخدمة مع نهاية صيف ٢٠٢٠، لتضاف إلى محلج الفيوم الذي تم تطويره وتحديثه وفق أحدث النظم العالمية.

كما استعرض وزير قطاع الأعمال موقف العمل في مصانع وشركات قطاع الأعمال العام خلال فترة حظر الحركة.

وفي هذا الإطار، شدد رئيس الوزراء على ضرورة ألا تتأثر حركة العمل والإنتاج بشكل سلبي، وأن يستمر العمل بكامل الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات المواطنين، على أن تراعي كافة المصانع تطبيق معايير السلامة، وأخذ كافة الإجراءات الوقائية، خاصة من خلال الاستفادة من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير سيارات طبية متنقلة ومجهزة، لخدمة الأغراض الطبية في كافة مواقع العمل والإنتاج.

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