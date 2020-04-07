«أعلى حصيلة يومية».. 854 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 854 حالة وفاة جديدة، مرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، على مستوى المملكة المتحدة خلال اليوم الأخير، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في بريطانيا لم تُصدر إحصاءها اليومي بعد.وأشارت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى الإعلان عن وفاة 758 شخصا في إنجلترا، و74 في اسكتلندا، و18 في ويلز، إضافة إلى 3 في أيرلندا الشمالية، وهو ما يشكل في مجموعه 854 حالة وفاة، وهي حصيلة الوفاة اليومية الأعلى في المملكة المتحدة منذ بداية تفشي "كوفيد-19"، ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس إلى 6227 حالة.