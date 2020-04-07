شفاء 3 مصابين بـ«كورونا» في نينوى العراقية

أعلن مدير صحة نينوى العراقية، الدكتور فلاح حسن الطائي، عن شفاء 3 مصابين بفيروس كورونا المستجد في محافظة نينوى.وقالت مديرية صحة نينوى، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الثلاثاء، إن النتائج المختبرية القادمة من العاصمة بغداد أثبتت وللمرة الثانية سلامة ثلاثة أشخاص من أصل أربعة من عائلة مصابة بفيروس كورونا، حيث ما زالت واحدة من العائلة في المستشفى، ولم تتماثل للشفاء، فيما تم خروج المصابين الثلاثة الآن بعد التأكد من سلامتهم بالكامل.