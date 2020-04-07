«إرادة جيل» يدشن حملة «قد المسئولية» لمواجهة «كورونا»

أعلن المهندس تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن الحزب دشن اليوم حملة جديدة بعنوان "قد المسئولية"، فى إطار التحرك لمواجهة فيروس كورونا.وقال رئيس الحزب، في بيان له اليوم، إن الحملة تعتمد على حشد طاقات شباب الحزب وباقي الأحزاب السياسية، خاصة أحزاب التحالف وتوجيه الشكر لهم على ما قدموة خلال الفترة الماضية.وطالب بالتواصل مع كل شباب الحزب بالمحافظات للقيام بحملات توعية وتنفيذ تعليمات أجهزة الدولة بضرورة البقاء في المنازل للحد من انتشار العدوى إلى جانب الرد على أي شائعات، لافتًا إلى أن حملة "قد المسئولية" رسالة هامة لكل شاب في مصر، حيث إنهم لديهم القدرة والعزيمة على عبور مصر لتلك الأزمة.