الجزائر: ارتفاع إصابات كورونا لـ1468 و193 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم، عن تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم تسجيل 23 حالة شفاء جديدة وسط المصابين بكورونا، مشيرا إلى ارتفاع حالات الشفاء إلى 113 حالة منذ انتشار الوباء في الجزائر.وأشارت الصحة الجزائرية إلى ارتفاع عدد الإصابات بكورونا لديها إلى 1468 حالة، فيما ارتفعت أعداد الوفيات إلى 193 حالة.وأكدت الوزارة أن حالات الوفاة الجديدة اليوم موزعة على 9 ولايات، فيما تتوزع إجمالي الوفيات على 33 ولاية بالبلاد.