محافظ دمياط: تخصيص مركز التعليم المدني لعزل الحالات المصابة بكورونا

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم الحصول على موافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على تخصيص مركز التعليم المدنى بمدينة دمياط الجديدة لعزل الحالات الإيجابية من المواطنين المصابين بفيروس كورونا المستجد الذين لم تظهر عليهم أعراض مرضية وليسوا بحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعي أو دخول العناية المركزة مع مباشرة تلك الحالات بصفة مستمرة لحين انتهاء فترة العزل المحددة من قبل وزارة الصحة، وكذلك تخصيص المدينة الشبابية بمدينة رأس البر لعزل المخالطين للحالات الإيجابية لحين أيضًا انتهاء مدة العزل المقررة.وأشارت المحافظ إلى أنه تم التنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة للبدء في إجراءات استقبال الحالات بدءا من الغد وفقًا للمعايير التى أقرتها وزارة الصحة والسكان، لافتة إلى تكاتف جميع الأجهزة خلال تلك الفترة لاحتواء الأزمة ومجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وتوجهت محافظ دمياط بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحى على دعمه الكامل والتعاون الوثيق مع المحافظة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا وخدمة المواطنين.