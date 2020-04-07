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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مقاول يبنى مقابر دون ترخيص بشرق الإسكندرية

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:09 م
ضبط مقاول
ضبط مقاول
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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تمكن ضباط مباحث الإسكندرية، بالتنسيق مع إدارة حي شرق بمحافظة الإسكندرية، بقيادة المهندسة سحر شعبان، رئيس الحي، من ضبط مقاول أثناء محاولة بناء مقابر بنطاق الحي بمنطقة عزبة الحسينية.

وتوجهت حملة موسعة من إدارة حي شرق ولجنة هندسية وإدارة الإزالات مدعومة بقوات الشرطة من مديرية أمن الإسكندرية بعد اكتشاف أعمال بناء مخالفة "مقابر" دون ترخيص، حيث تمت إزالتها على الفور من خلال لجنة الإزالة والتحفظ على كافة أدوات ومواد البناء المستخدمة بالموقع، مع تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ يفيد بوجود أعمال بناء مقابر مخالفة بنطاق الحي، وتلقى إشارة إلى أعمال التعديات موجهًا بالتصدي لأعمال البناء المخالف بنطاق المحافظة ومنعه في المهد.

وبدأت إدارة حي شرق برصد أعمال بناء مخالفة بعزبة الحسينية فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت رئيس حي شرق للموقع برفقة وحدة التدخل السريع للمعاينة، واتضح وجود أعمال بناء مخالفة "مقابر" دون ترخيص، تمت إزالتها على الفور من خلال لجنة الإزالة والتحفظ على كافة أدوات ومواد البناء المستخدمة بالموقع.

كما اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين ومنع تكرار المخالفة، وتحرر المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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