السعودية: الأولوية لـ5 فئات فى طلب العودة للمملكة

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الأولوية لطلب العودة للمملكة ستكون لكبار السن ولأصحاب الظروف الصحية الطارئة، والحالات الإنسانية ولذوي الاحتياجات الخاصة، ومن يحملون تذاكر سفر ملغاة.وأعلن المتحدث الرسمي للوزارة، خلال المؤتمر الصحفي، بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا، أن مركز "آمر" يسهّل إجراءات عودة من فقد جواز سفره، بينما ستكون نقاط وصول المواطنين إلى المملكة هى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، مشيرأ إلى أنه سيتم العمل على تيسير جميع الصعوبات لعودة المواطنين من الخارج، كما تم إطلاق منصة للراغبين في العودة.واشترطت وزارة الخارجية في وقت سابق على المواطنين الراغبين بالعودة، والإفصاح عن الحالة الصحية لمقدم الطلب وأفراد عائلته لتسهيل إجراءات العودة، وهي بذكر ما إذا كانت لديهم أعراض كحة أو ارتفاع في درجة حرارة أو ضيق تنفس، أو مخالطة شخص مريض بأحد هذه الأعراض.ودعت الوزارة المواطنين العالقين، كذلك بالإفصاح عن آخر الدول التي قاموا بزيارتها منذ آخر مغادرة للمملكة.ويأتي تحرك الخارجية تنفيذًا للأمر القاضي بعمل جميع ما يلزم، لمساعدة المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة.وأوضحت الوزارة أن تسجيل بيانات العودة للمملكة سيبدأ اعتبارًا من الأحد، وسيستمر لمدة خمسة أيام، وستكون الأولوية للمواطنين السعوديين بالخارج الموجودين في البلدان الأكثر تأثرًا من انتشار فيروس كورونا، وكبار السن، والحوامل.وأشارت الوزارة إلى أنه وبالتعاون مع وزارة الصحة، سيخضع المواطنون حين عودتهم إلى أرض المملكة للعزل الصحي لمدة (14) يومًا.