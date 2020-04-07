إليسا تشيد بأداء وزير الصحة اللبنانية مع ملف كورونا

أشادت الفنانة اللبنانية إليسا بأداء الحكومة ووزير الصحة اللبنانية مع ملف كورونا خاصة مع تراجع أعداد الإصابات في لبنان.وقالت إليسا في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»: «لما يكون في أمور إيجابية لازم نضوّي عليها، وأداء الحكومة ووزير الصحة بالأيام الماضية بملف كورونا كتير جيّد، والحمد لله لبنان أفضل بكتير من بلدان تانية وإن شاء الله يبقى الوضع هيك».وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت اليوم أنه تم تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 548.