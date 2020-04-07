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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النرويج تجري أول تخفيف لتدابير مكافحة كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:04 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت رئيسة الوزراء النرويجية ايرنا سولبرج، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي إجراء أول تخفيف في تدابير مكافحة كورونا.

تأتي هذه الخطوة من جانب النرويج، بعد سلسلة خطوات مشابهة من دول أخرى في أوروبا.

وبموجب التخفيف، فمن المنتظر إعادة فتح رياض الأطفال في النرويج اعتبارا من 20 أبريل الجاري، على أن يتم إعادة فتح الصفوف الأربعة الأولى في المرحلة الابتدائية في المدارس، بعد مضي سبعة أيام على هذا التاريخ.

كما سيتم التصريح للمواطنين بمعاودة المبيت في أكواخهم المفضلة بدءا من العشرين من الشهر الجاري، وقال سولبرج إن المهم بالنسبة للحكومة هو أن تتبع البلاد استراتيجية موحدة ومنضبطة وتدريجية.

كان وزير الصحة النرويجي بينت هوي، قد أعلن بعد ظهر أمس الاثنين السيطرة على انتشار فيروس كورونا، وقال إن الأرقام الجديدة للإصابات توضح أن كل شخص مصاب بالعدوى أصبح يصيب في المتوسط 0.7شخص آخر في الوقت الراهن.

وأضاف الوزير أن هذه القيمة كانت وصلت إلى 5.2 شخص قبل تطبيق إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا " وهذا يعني أنه تم السيطرة على جائحة كورونا".

لكنه عاد وصرح اليوم بأنه لم يتم كسب الحرب على كورونا بعد، وقد وصل عدد حالات الإصابات المؤكدة بالفيروس في النرويج إلى 5863 حالة بحلول بعد ظهر اليوم، فيما وصل عدد الوفيات إلى 69 حالة.

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