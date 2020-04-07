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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مؤتمر عن بعد يوضح علاقة كورونا بالأمراض العصبية

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:02 م
كورونا
كورونا
فاتن خديوى
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نظمت إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال صناعة الدواء، مؤتمر علمي عبر شبكة الإنترنت «ويبينار»، لمناقشة تأثير فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" على الجهاز العصبي.

ترأس الجلسة الرئيسيّة البروفيسير أنجلو أنطونيوني أستاذ علم الأعصاب بجامعة بادو الإيطالية، ورئيس شعبة اضطرابات الحركة بالجمعية الأوروبية لطب الأعصاب، وأدارها كلًا من الدكتور ماجد عبدالنصير، أستاذ أمراض المخ والأعصاب ورئيس الجمعية المصرية للأمراض العصبية، والاتحاد العربي لجمعيات الاعصاب، والدكتور هاني عارف أستاذ المخ والأعصاب وسكرتير الجمعية المصرية للأمراض العصبية، وشارك فيها نحو ٧٠٠ طبيب من مصر، وبعض رؤساء الجمعيات الطبية المعنية في الدول العربية.

وعرض الخبير الإيطالي اهم المؤشرات الخاصة بالمرض، وسبب تزايد عدد الوفيات في إيطاليا الذي تجاوز 16 ألف حالة، بخلاف إصابة نحو 135 ألف آخرين حتى أمس.

وأكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي يمكنها تقليل احتمالية التعرض لخطر العدوى من خلال اتباع النصائح الخاصة بتقليل الاختلاط والحفاظ على النظافة الشخصية، موضحا أن عدم الالتزام بذلك تسبب في تسارع وتيرة المرض في إيطاليا.

وأوضح أن بعض الحالات المصابة بكورونا تعاني من فقدان حاستي الشم والتذوق، خاصة في الحالات البسيطة، وأحيانًا يكون العرض الوحيد في صغار السن.

وتابع: مؤشرات الدراسة التي أجريت على ١٠٠٠ مريض في الصين لمعرفة تأثير فيروس كورونا المستجد على الجهاز العصبي وجدت أن 1،5% منهم فقط ظهر عليهم أعراض تتعلق بالأعصاب، إلا أن احتمالية ذلك تزداد في الأشخاص المدخنين الذين يتعرضوا للنيكوتين.

وأعرب عن تخوفه من وصول الفيروس إلى المخ عن طريق عصب الشم، موضحًا أنه قد تظهر بعد سنوات طويلة على المصابين لكورونا أعراض خاصة بالخلل العصبي، وهو ما حدث مع الانفلونزا الأسبانية عام ١٩١٨.

وأضاف: لا توجد دراسات تؤكد ذلك ونتمني أن يكون ذلك غير صحيح لكن لابد من الحذر والمتابعة.

وعن مرضى الأعصاب والأدوية التي يتناولوها حاليًا، قال إنه لا يوجد تعارض بين هذه الأدوية وأن يكون الشخص أكثر عرضة للكورونا، ونصح المرضى الذين يحصلوا على مثبطات المناعة بالرجوع إلى الطبيب المعالج لمراجعة الجرعات.

وتوجه بالشكر إلى الدولة المصرية بعد قيام وزيرة الصحة والسكان، ووفد من القوات المسلحة المصرية اليوم، السبت، إلى دولة إيطاليا، بزيارة رسمية تحمل خلالها رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى إيطاليا، في إطار تعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

كما أشاد بوجود شركة دواء وطنية تقوم بتوفير أدوية الاعصاب بكفاءة عالية وأسعار مناسبة للمريض المصري.

وعرضت الطبيبة الإيطالية ميريام كاريتشيو، تجربتها بعد الإصابة بفيروس كورونا والتعافي منه، حيث كان فقدان الشم والتذوق والكحة الجافة ابرز الأعراض التي ظهرت عليها، مضيفة أن تطوعت للمشاركة في التجارب السريرية الخاصة بمحاولة إيجاد لقاح للوباء المتفشى فى مختلف بقاع العالم، من خلال نقل بلازما المتعافين، من مرضى سابقين تغلبوا على المرض.

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