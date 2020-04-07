تجديد حبس صاحب مخبز استولى على أموال الدعم 15 يوما

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس صاحب مخبز، استولى على 281 ألف جنيه من أموال الدعم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة الخليفة، لتلاعبه واختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية واستيلائه على 281936 جنيهًا مقابل إنتاج الخبز دون إنتاجه فعليًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.