بعد تصدره الترند.. طريقة عمل بسكوت العشر دقائق 2020 بالتفصيل





طريقة عمل بسكوت العشر دقائق 2020

ونستعرض فى السطور التالية طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بخطوات سهلة وبسيطة، بحسب ما قالته شيف فاطمة أبو حاتى.



المقادير:

كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب سكر ناعم.

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

1 بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة من الحليب.

ملعقة صغيرة كاكاو خام.

سكر ابيض ناعم.





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طريقة العمل:



- احضرى بولة كبيرة، ثم قومي بإضافة البيضة والفانيليا والسكر واخلطيهم حتي يختفي السكر ويمتزج جيدا قومي بإضافة الزيت وخلطة جيدا مع الباقى.



-ثم أضيفي الملح والبيكينج بودر علي الدقيق وخلطهم وانزالهم علي الخليط السائل المختلط وخلطهم جيدا.



-هنا يأتى مرحلة تقسيم العجين إلى جزئين وقومي باضافة الحليب والكاكاو وخلطهم جيدا وقومي من بعدها بتشكيل العجينة الي كرات او حسب الشكل المفضل وقومي بغمسها داخل السكر الابيض الناعم لتغطيتها تماما بالسكر.

-ثم يأتى وقت رص البسكويت علي صواني بورقة زبدة.



-وأخيرا في بسكوت العشر دقائق 2020 إدخالها فرن ساخن علي درجة حرارة 170علي الشبكة حتي ياخذ لون دهبي من الارضية لون اشقر بسيط وتصبح جاهزة للتقديم على سفرتك. طريقة العمل:- احضرى بولة كبيرة، ثم قومي بإضافة البيضة والفانيليا والسكر واخلطيهم حتي يختفي السكر ويمتزج جيدا قومي بإضافة الزيت وخلطة جيدا مع الباقى.-ثم أضيفي الملح والبيكينج بودر علي الدقيق وخلطهم وانزالهم علي الخليط السائل المختلط وخلطهم جيدا.-هنا يأتى مرحلة تقسيم العجين إلى جزئين وقومي باضافة الحليب والكاكاو وخلطهم جيدا وقومي من بعدها بتشكيل العجينة الي كرات او حسب الشكل المفضل وقومي بغمسها داخل السكر الابيض الناعم لتغطيتها تماما بالسكر.-ثم يأتى وقت رص البسكويت علي صواني بورقة زبدة.-وأخيرا في

بين ليلة وضحاها، أصبحعلى سفرة الكثير من البيوت المصرية كحلوى لذيذة يقبل علي تناولها جميع أفراد الأسرة، ولكونه سريع التحضر وطريقته لا تكلف الكثير من المال أو الجهد، كما تصدر "" على موقع البحثوتقول سارة فريد، صاحبة مجموعات "" علىللدستور إن بسكويت العشر دقائق، من أكثر الأطباق التى يتم تداولها بين المستخدمين على المجموعة، وترجع السبب وراء عمل المعجنات والحلوى فى المنزل خوفا من شراءها من الخارج، لتفادى عدوى فيروس "كورونا".