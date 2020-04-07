«صحة الوادي الجديد»: المحافظة خالية من كورونا

أكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحية بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا المستجد على أرض محافظة الوادى الجديد.وقال "محروس"، إنه تم تشكيل فريق تدخل سريع لمتابعة وترصد الحالات والتعامل معها في حال ظهورها، وتوفير جميع الأدوية والأجهزة وكافة المستلزمات اللازمة لمنع انتشار العدوى بين المواطنين.وتهيب مديرية الشئون الصحية بجميع السادة المواطنين الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامتهم وسلامة ذويهم والبقاء فى المنازل قدر المستطاع وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، تزامنًا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.