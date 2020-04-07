طلب إحاطة بالبرلمان لحماية حقوق العاملين بالقطاع الخاص

تقدمت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان، وذلك لاتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة للحفاظ على أرواح وحقوق العاملين بالقطاع الخاص، في ظل أزمة كورونا.وقالت "خضر"- في طلبها الموجه لرئيس الوزراء ووزير القوى العاملة- : "إن القطاع الخاص يشكل 80 % من حجم العمالة الموجودة في مصر، وأن هناك تخوف ينتاب العديد منهم من الإصابة بفيروس "كورونا"، في الوقت الذي فيه منشآت ومصانع لم تتخذ بعد أي إجراءات وقائية، وهددت العاملون بها بالطرد والفصل حال الغياب عن العمل".وأكملت "عضو مجلس النواب":"من الضروري اتخاذ إجراءات لحماية العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم، كما تم اتخاذ القرارات للحفاظ على جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ولجموع المصريين بشكل عام، مطالبة بضرورة تخفيف أعداد العاملين في المصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص، والبالغ عددهم 24 مليون تقريبًا".وأكدت على ضرورة "إعمال نص المادة (213) من قانون العمل 12 لسنة 2003، بباب السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتى تنص على أن الوزير المختص يصدر قرارًا ببيان حدود الأمان والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر المبينة بالمواد (208، 209، 210، 211، 212) من هذا القانون وذلك بعد أخذ رأى الجهات المعنية".