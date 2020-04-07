«الأم تريز» بطلة أحدث حلقات حملة «أقوال القديسين»

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "أقوال القديسين".وجاءت الحلقة التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن القديسة تريزا، والتي قالت: "صلوا دائما لاجل الذين ليس لهم احد يذكرهم".وعلى صعيد آخر، توشك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، على الانتهاء من أطول أصوامها والمعروف بـ"الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل وحتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن المأكولات الحيوانية، وتحتفل الكنيسة بختام الصوم في عيد القيامة المجيد في أبريل الجاري.وكانت الكنيسة الكاثوليكية في مصر بمختلف كنائسها، قد أعلنت عن تنيظم القداسات الإلهية بدون شعب، وذلك لفترة 14 يومًا مُتصلة، مساندة للدولة في جهودها المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا.