الجامعات الإسلامية تطلق مبادرة لابتكار علاج لكورونا وتخصص جائزة عالمية

أطلقت رابطة الجامعات الإسلامية على لسان أمينها العام معالي الدكتور أسامة العبد، مبادرة عالمية لتفعيل دور الجامعات وتوحيد جهودها البحثية والعلمية لإنتاج علاج لفيروس كورونا المستجد، وغيرها من الأدوات الطبية والمعدات وأجهزة التنفس لمساعدة دول العالم في هذه الجائحة الخطيرة.وأكد الدكتور أسامة العبد أنه آن الأوان لإحداث نوع من التكامل والتنسيق بين الجامعات الأعضاء في رابطة الجامعات الإسلامية، وتفعيل دور البحث العلمي في الجامعات خصوصا في كليات العلوم والطب والصيدلة والهندسة والزراعة والطب البيطري والمراكز المعنية، مع استخدام تكنولوجيا الاتصالات والبرامج الحديثة ومواصلة الليل بالنهار، من أجل تحقيق إسهام تاريخي للجامعات الإسلامية في تقديم الحلول العاجلة لهذه الأزمة التي يعاني منها العالم أجمع.وأشار الأمين العام إلى أن رابطة الجامعات الإسلامية برئاسة معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى ستخصص جائزة عالمية كبرى للجامعة التي ستقوم بابتكار عالمي يسهم في إنقاذ العالم من هذه الجائحة الخطيرة.وأشاد العبد بجهود عدد من الجامعات الأعضاء من بينها جامعة طنطا التي أنتجت مؤخرا جهاز تنفس صناعي إسهاما منها في مواجهة هذه المشكلة، كما أشاد بالجهود التي تقوم بها جامعة القاهرة في سعيها لإيجاد بروتوكول متطور للعلاج من فيروس كورونا، وكذلك جهود الجامعة الإسلامية في غزة لسعيها لإنتاج جهاز تنفس صناعي بمكونات محلية.وقال إن أساتذة رابطة الجامعات الإسلامية -والتي تضم ما يقرب من ٢٠٠ جامعة، ويقدرن بعشرات الآلاف- يستطيعون بإذن الله تعالى تحقيق هذه المفاجأة للعالم خصوصًا وأن عددا منهم عمل في الدول المتقدمة وأسهموا بالفعل في إنجازات عالمية على مدار العقود الماضية ونسبت للجامعات الغربية.. وأنه قد آن الآوان لكي نظهر للعالم كله عظمه الإسلام وعظمه المسلمين.وفي نهاية تصريحه تقدم إلى الله بالدعاء أن يحمي مصر والعالم الإسلامي والعالم أجمع من كل مكروه وسوء.