رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس: تمتع بحنان الله من خلال توبتك

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:42 م
تواضروس
تواضروس
جرجس صفوت - ماريان رسمي
طباعة
أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "أقوال البابا تواضروس الثاني".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن التوبة، حيث قال البابا تواضروس الثاني: "تمتع بحنان الله وتمتعك يكون بتوبتك".

وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها والمعروف بـ"الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل حتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن المأكولات الحيوانية، وتحتفل الكنيسة بختام الصوم في عيد القيامة المجيد في أبريل الجاري.

وكان المجمع المقدس للكنيسة قد منع إقامة الصلوات الطقسية لفترة 14 يومًا مُتصلة، مساندة للدولة في جهودها المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

موضوعات متعلقة

خاص.. خطوة مفاجئة من الأهلي فى ملف رمضان صبحي

خاص.. فايلر يفجر مفاجأة حول خليفة شريف إكرامى ويحدد ترتيب الحراس

قائمة مسلسلات رمضان 2020 والقنوات العارضة لها

الأحد.. صرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر

الصور

image description

«بدراوي» يتبرع بمكافأة 3 أشهر لصندوق تحيا مصر

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

الأكثر قراءة

أول صور من داخل المستشفيات الميدانية للقوات المسلحة لمواجهة كورونا

السيسى يطالب القطاع الخاص بتخفيض عدد العاملين فى مواقع العمل دون المساس برواتبهم

14 مصابا بانقلاب ميكروباص في الإسكندرية

«الصحة العالمية» تنهى الجدل حول انحسار «كورونا» في الصيف

إنفوجراف

image description

السيسي: «نحتاج لمزيد من الجهد لتخطي هذه المرحلة»

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

جمعية ألمانية: فيروس كورونا يمكن أن يهاجم المخ

تعرف على مدة صلاحية الكمامة الطبية والطريقة الصحيحة لارتدائها

اليابان تعزز مخزونها من «أفيجان» لمواجهة كورونا

تراكم الدهون في منطقة الفخذين تخفض مخاطر أمراض القلب

منوعات

«كايرو فستيفال سيتي مول» تحتفل بيوم اليتيم على طريقتها.. وتشجع الأطباء في انحاء الجمهورية

علماء النفس بأمريكا يساعدون المنعزلين في زمن كورونا

الصندوق العالمي للطبيعة: تدمير البيئة يزيد من انتشار الأمراض

رابط منصة بيرسون لاداء امتحان الصف الأول الثانوي assessment.ekb.eg

مقالات الرأي
نرمين يسر
«The platform».. الغريزة قد تقود إلى الإثم
ماجد حبته
العالقون فى قطر.. كيف علِقوا؟!
لواء.حمدى البطران
خواطر محتجز منزليًا «2»
القس. رفعت فكرى
تفسيرات داعشية للأزمة الكورونية
المزيد

الثقافة

طفلة تتحدى كورونا في «القومي لثقافة الطفل»

محمد عبد المنعم زهران: نشعر بأثر كورونا حتى إذا لم تتطرق الكتابة للأزمة

أشرف أبو اليزيد: كورونا جعلنا نعيد التفكير في مشاريعنا الأدبية

نهلة كرم: العالم لن يتغير كثيرا بعد انتهاء أزمة كوورنا