وفاة مولودة عزل العجمي.. وسلبية نتائج تحليلها من كورونا

كشفت الدكتور ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمى النموذجى المخصص للعزل بمحافظة الإسكندرية، منذ قليل عن وفاة الطفلة المولودة من أم مصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد 24 ساعة من عملية الولادة.وأوضحت مدير المستشفى، في تصريحات صحفية اليوم، أن عملية الولادة تمت في ظروف صعبة للغاية بسبب الحالة الصحية للأم جراء إصابتها بفيرس كورونا، وعدم إكتمال الجنين، حيث أن الولادة تمت في الشهر السادس، وكانت الطفلة بحالة صعبة، وتوفت اليوم مشيرةً إلي أن نتائج تحاليل الطفلة كانت سلبية.وكان الدكتور، وائل سعيد إستشاري النساء والتوليد، قد ترأس عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس «كورونا» المستجد، ووضعت الأم طفلتها بداخل مستشفي العجمي للعزل بالإسكندرية، وأجريت للمريضة جراحة عاجلة بداخل العناية المركزة بالمستشفى، في وجود الدكتور هيثم المليجي إستشاري العناية وفريقه الطبي، في محاولة لإنقاذ حياة الجنين، حيث كانت الأم فى الأسبوع 27 للحمل وتعاني من إلتهاب رئوي حاد جراء إصابتها بفيرس كورونا، وتوضع على جهاز التنفس الصناعي.وتم إجراء العملية في ظروف صعبة، حيث احتاجت الحالة الصحية الحرجة للأم بإجراء الجراحة في العناية المركزة في ظروف بالغة الصعوبة، بدون إضاءة كافية، لإنقاذ جنين وزنه 950 جرام غير مكتمل النمو، وتم وضع الطفلة بمحضن في العناية المركزة وعلى جهاز تنفس صناعى، لعدم إكتمال الرئة، ولكن توفت الطفلة منذ قليل.