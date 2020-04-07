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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الوفد: توجيهات الرئيس لدعم السياحة تعزز ثقة المستثمرين في تجاوز الأزمة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:41 م
أمل رمزي
أمل رمزي
إسلام نصير
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قالت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن توجيهات الرئيس السيسي بشأن استمرار العمل بالمشروعات المختلفة بقطاع السياحة، وإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كافة المستحقات عليهم لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، تعكس مدى حرص القيادة على دعم قطاع السياحة وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين والمنشآت السياحية التي تأثرت بالتبعات السلبية التي تسببت فيها أزمة فيروس كورونا.

وأوضحت رمزي، في بيان لها، أن قطاع السياحة من القطاعات التي تأثرت بالسلب جراء وقف حركة الطيران وقرارات منع التجمعات والاختلاط المباشر بالسائحين في الفنادق، الأمر الذي تحاول الدولة اقتسام الآثار السلبية مع المستثمرين وأصحاب الفنادق والعمل على دعمهم في تلك الأزمة وتعزيز الثقة واستكمال خطوات تطوير القطاع.

ولفتت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إلى أن الرئيس يولي اهتمام كبير للعمالة المتضررة في قطاع السياحة، والعمل على تذليل كافة العقبات أمام الفنادق وشركات السياحة لعدم تسريحهم أو تخفيض رواتبهم، وذلك بتوجيه الرئيس للبنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية.

وأضافت أنه في ظل انشغال الدولة في مواجهة فيروس كورونا، ما زال هناك اهتمام كبير برفع كفاءة البنية التحتية للمشروعات السياحية واستكمال المشروعات ذات الصلة بقطاع السياحة مما يدعم تطوير القطاع واستكمال الخطة التي وضعتها الدولة للتنمية والتطوير.

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