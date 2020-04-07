حدائق الحيوان تتخذ إجراءات للحماية من كورونا

قالت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة لوزارة للزراعة، «إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لوقاية حييوانات حدائق الحيوان من فايروس كورونا المستجد».وأوضحت أنه تم تكليف الأطباء البيطريين بالمرور اليومي لمتابعة الحالة الصحية للحيوانات، وملاحظة أي تغير فى السلوك الطبيعى للحيوان، من حيث تناول التغذية أو ظهور أى أعراض مرضية والاطمئنان على الحالة الصحية الشاملة للحيوانات.وأشارت إلى ان جميع حيوانات الحديقة حاليًا بصحة جيدة ولا يوجد أى تسجيل لحالات مرضية أو نفوق حتى اليوم وكذا جميع العاملين بالحديقة بصحة جيدة.وتابعت أن من بين الإجراءات أيضا الرش والتطهير وتنفيذ خطة الأمان الحيوى داخل حديقة حيوان الجيزة من خلال تجهيز مجموعتين تقون بالرش والتطهير كل 48 ساعة، وذلك لتعقيم مبايت الحيوانات وطرقات الحديقة على أن يرأس كل مجموعة طبيب بيطرى وعضوية 4 عمال.