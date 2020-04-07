تركيش مينت: وفاة 14 عاملا تركيا اضطروا للذهاب للعمل

أكدت صحيفة "تركيش مينت" التركية، أن 14 عاملا تركيا ماتوا بسبب فيروس كورونا خلال شهر مارس الماضي.وقالت منظمة حقوق صحة وسلامة العمال التركية، إن 113 عاملًا على الأقل لقوا حتفهم في مارس بسبب حوادث وأمراض متعلقة بالعمل، 14 منهم من فيروس كورونا الجديد.وطالبت المنظمة إنه يجب إغلاق أماكن العمل بخلاف تلك التي تصنع الموارد الحيوية، ويجب السماح للعاملين بأخذ إجازة مدفوعة حتى تنتهي المراحل الحرجة من جائحة فيروسات التاجية.وسلط التقرير الضوء على أن العزلة الذاتية والابتعاد الاجتماعي مستحيلان بالنسبة لملايين العمال الذين يضطرون للذهاب إلى العمل كل يوم في وسائل النقل العام.كما أعربت المنظمة عن قلقها من أن ممارسات أصحاب العمل مثل إجبار العمال على أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر أو استخدام إجازة مستحقة بالإضافة إلى إجبار العمال على العمل الإضافي أثناء الوباء أصبحت أكثر انتشارًا.كما دعت إلى اتخاذ العديد من الإجراءات العاجلة لمعالجة الأزمات التي تواجه العمال، بما في ذلك منع الممارسات غير القانونية من قبل أرباب العمل، والفحص الصحي المتكرر للعمال وحظر تسريح العمال الذين يصابون.