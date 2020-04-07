الكنيسة الكاثوليكية: عيّد على محبيك بهوشعنا (فيديو)

هنأ مركز الكنيسة القبطية الكاثوليكية الإعلامي، الأقباط الكاثوليك بمناسبة احتفالات أسبوع الآلام وأحد الشعانين.ونشر الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو لأحد الشعانين معلقا عليه قائلا: "عَيد على محبيك بهوشعنا".ويشار الى أن هوشعنا كلمة أرامية تعني خلصنا، وهي الكلمة التي اشتقت منها كلمة الشعانين والتي تعني المخلصين.وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم اسحق، أطول أصوامها والمعروف بـ"الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل وحتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن المأكولات الحيوانية، وتحتفل الكنيسة بختام الصوم في عيد القيامة المجيد في أبريل الجاري.وكانت أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر بمختلف كنائسها، تنظيم القداسات الإلهية بدون شعب، وذلك لفترة 14 يومًا مُتصلة، مساندة للدولة في جهودها المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا.