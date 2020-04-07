أول صور من داخل المستشفيات الميدانية للقوات المسلحة لمواجهة كورونا

استعرض الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي العناصر المشاركة في الإجراءات والتدابير التي اتخذتها القيادة العامة للقوات المسلحة لمجابهة آثار انتشار فيروس كورونا.وتضمنت الاستعدادات إنشاء ٤ مستشفيات ميدانية متنقلة يتم إنشاؤها في أي موقع في أقل وقت بطاقة ٥٥٠ غرفة ومجهزة بغرف رعاية مركزية.وتنشر "الدستور" أول صور للمستشفيات الميدانية.