برلمانية تتبرع بمكافأة 3 شهور لصندوق تحيا مصر

استجابت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، لدعوة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، للتبرع بمكافأة 3 شهور لصالح صندوق تحيا مصر، مشيرة إلى أن جميع النواب في خدمة الوطن، وعلى أتم الاستعداد للتبرع برواتبهم لصالح الوقوف بجانب الشعب والحكومة لمواجهة أزمة فيروس كورونا بتكاتف وتضافر الجهود.ولفتت ثابت، في بيان لها، أن الشعب المصري قدم نموذج رائع في الاستجابة لإجراءات الدولة والتعليمات التي أصدرتها لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك جميع مؤسسات وجهات الدولة، منوها أن التبرعات ستكون سند وعون لعدد كبير من المصابين والمحتاجين للرعاية.وأضافت أن مجلس النواب لا بد وأن يشارك المجلس جميع أجهزة الدولة في حربها لهذا الفيروس، والتصدي لانتشاره والاصطفاف بجانب الشعب المصري.