خصم شهرين من بدلات إمام بأوقاف الجيزة لتقصيره فى مهامه الوظيفية

أكدت وزارة الأوقاف، اليوم، أنه بناءً على مذكرة مديرية أوقاف الجيزة، والتي أفادت بتخلف الإمام عمرو مصطفى رمضان خليل عن متابعة غلق مسجده يوم الأحد الماضي، فقد تقرر خصم شهرين من جميع بدلات الإمام المذكور لتقصيره في أداء مهام عمله، مع إنذاره بإنهاء خدمته إذا تكررت المخالفة.وشددت الوزارة أيضًا على عدة أمور:1. ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان.2. الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني.3. لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع.4. الوزارة جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملًا في المدة التي حددتها السلطة المختصة.