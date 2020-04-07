أسباب وأعراض النوم المتقطع

أسباب النوم المتقطع



الحلول المقترحة



يعاني كثيرون من النوم المتقطع وهناك من لا ينام طوال الليل مما يؤثر على عمله اليومي وعلى إنتاجه، لذا نوضح لكم أسباب النوم المتقطع وكيف يمكن التغلب عليه.يحدث عدم الانتظام في النوم نتيجة لوجود عدة مشاكل من بينها:• حرقة المعدة نتيجة تناول وجبة دسمة قبل النوم مباشرة• الإصابة بمرض السكري مما يعمل على ارتفاع مستويات السكر في الدم مما يعيق نحو وصولك لدورة نوم كاملة.• أمراض القلب التى من شأنها تعمل على وجود إنخفاض تدريجي في عضلة القلب مما يؤثر على ضخ الدم إلي جميع أنحاء الجسم.• عندما تعاني من ألم التهاب المفاصل يجعلك تواجه صعوبة في النوم وعدم إنتظامه الذي ينتج عنه الأرق.• عندما تعاني من إضطرابات الكلي، تواجه صعوبة في التخلص من السوائل وإزالة النفايات• يمكن أن يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية إلي مجموعة من المشاكل منها عدم إنتظام النوم• هناك مجموعة من التغيرات المرتبطة بالعضلات المحيطة بالشعب الهوائية، مما يزيد من إحتمال حدوث نوبات الربو الليلي.• عندما تستخدم الوسائد في رفع الجزء العلوي من الجسم يمكن أن تساعدك في مواجهة صعوبة التنفس التي تجعلك تستيقظ ليلًا وتسبب النعاس خلال النهار وتفاقم فشل القلب..• في حالة المعاناة من ألم في المفاصل عليك يفضل تناول الإسبرين المضاد للإلتهابات لتخفيف من ألم وتورم المفاصل ليلًا..• لا تتناول المزيد من السوائل قبل النوم مباشرة فهذا يجعلك بحاجة للتبول والاستيقاظ ما يقرب من 5 -6 مرات طوال الليل.• إطفاء كافة الأجهزة حولك من الهاتف المحمول الخاص بك والكمبيوتر والتلفاز وأجعل هناك نور هادىء أو أغلق كافة الأنوار.• من الممكن تناول مشروب لتهدئة الأعصاب كالينسون أو النعناع.• تأكد أن الفراش الخاص بك مريح ويفضل الفراش القطنيأخذ حمام دافىء قبل الخلود للنوم أمر هام للغاية ويساعدك الحصول على نوم مريح.