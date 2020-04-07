إنهاء خدمة عامل بـ«أوقاف الجيزة» لمخالفة تعليمات غلق المساجد

قررت وزارة الأوقاف، اليوم، بناء على مذكرة مديرية أوقاف الجيزة، إنهاء خدمة العامل إبراهيم خالد محمد أحمد لقيامه بفتح مسجد علي بن أبي طالب- بقرية الزاوية- مركز أوسيم وأداء صلاة مغرب يوم الأحد الماضي، جماعة بالمسجد، مع تواجد العامل المذكور بالمسجد أثناء صلاة الجماعة.وشدد الوزير محمد مختار جمعة، أن الوزارة ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.وأكدت وزارة الأوقاف أيضًا على عدة أمور:1. ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان.2. أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني.3. أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع.4. أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملًا في المدة التي حددتها السلطة المختصة.