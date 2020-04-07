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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرانس برس: مليون و351 ألف إصابة بكورونا حول العالم

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:28 م
كورونا
كورونا
وكالات
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ارتفع عدد الوفيات جرّاء فيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 75 ألفا، و542 شخصا، اليوم الثلاثاء، حسب حصيلة أعّدتها "فرانس برس" استنادا لمصادر رسمية.

وتم تسجيل أكثر من مليون و351 ألف إصابة معلنة في 191 بلدا ومنطقة منذ ظهور الوباء في الصين في ديسمبر، وتم الإعلان عن تعافي 253 ألفا و900 من هذه الحالات على الأقل.

ولا تعكس الإحصائيات المبنية على بيانات جمعتها مكاتب "فرانس برس" من السلطات المحلية في دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات على الأرجح، ولا تجري دول عديدة فحوصا إلا للحالات الأخطر.

وأُعلن عن 2359 وفاة جديدة و40 ألفا و77 إصابة جديدة في أنحاء العالم.

وسجّلت إسبانيا أعلى عدد من الوفيات في يوم واحد بلغ 743، تلتها الولايات المتحدة مع 604 وفيات.

ويتوقع أن تصدر آخر الأرقام من إيطاليا في وقت لاحق، الثلاثاء، لكن عدد الوفيات في البلد الذي أعلن أول وفاة لديه نهاية فبراير بلغ حتى الآن 16 ألفا و523.

وسجّلت إيطاليا 132 ألفا و547 إصابة، بينما تماثل 22 ألفا و837 شخصا إلى الشفاء.

أما إسبانيا فسجلت 13 ألفا و798 وفاة من بين 140 ألفا و510 إصابات.

وبلغت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة 10 آلاف و993 مع 368 و449 إصابة، وهو عدد الإصابات الأعلى في العالم.

بدورها، أعلنت فرنسا عن 8911 وفاة و98 ألفا وعشر إصابات، تليها بريطانيا بـ5373 وفاة و51 ألفا و608 إصابات.

وينتظر أن يعلن البلدان عن آخر تطورات الوضع لديهما في وقت لاحق الثلاثاء.

وحتى اليوم، أعلنت الصين- باستثناء ماكاو وهونج كونج- عن 3331 وفاة و81 ألفا و740 إصابة، بينما تعافى 77 ألفا و167 شخصا.

وسجّلت أوروبا 708 آلاف و951 إصابة و53 ألفا و928 وفاة حتى الآن.

وبلغ عدد الإصابات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 384 ألفا و947 مع 11 ألفا و332 وفاة.

وسجّلت آسيا 122 ألفا و348 إصابة و4308 وفيات، والشرق الأوسط 81 ألفا و952 إصابة و4083 وفاة، وأمريكا اللاتينية والكاريبي 35 ألفا و842 إصابة و1353 وفاة، وإفريقيا 10 آلاف وخمس إصابات و493 وفاة، وأوقيانيا 6962 إصابة و45 وفاة.

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