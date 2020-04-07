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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

محمد عبد المنعم زهران: نشعر بأثر كورونا حتى إذا لم تتطرق الكتابة للأزمة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:25 م
محمد عبد المنعم زهران
محمد عبد المنعم زهران
نضال ممدوح
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من المؤكد أن العالم ما بعد وباء كورونا لن يعود كما كان قبله، وربما سيأتي اليوم الذي يؤرخ فيه بكورونا، وربما قيل الوقائع الفلانية حدثت قبل أو بعد الكورونا، وبعيدا عن روايات أو عالم الــ"ديستوبيا" استطلعت "الدستور" آراء العديد من الكتاب والمثقفين حول هذا الفيروس القاتل، وكيف يتخيل الكتاب شكل العالم ما بعد الكورونا؟ وما التأثير الذي سيتركه على الأدب، وعليهم شخصيا، وهل سيفرض هذا الوباء نفسه على الكتابة فيما بعد، أو حتى تداعياته والتأثير الذي تركه على العالم كما نعرفه؟ كل هذه الأسئلة وغيرها في محاولة لاستشراف عالم الغد.

قال الكاتب محمد عبد المنعم زهران: "أعتقد أن مساحات الحرية الفردية ستتقلص، وستتزايد سلطات الدول في اتخاذ إجراءات شمولية تجاه شعوبها، أعتقد أنه ستكون هناك نظمًا اجتماعية واقتصادية مغايرة، فربما يتم ابتكار آليات جديدة للحد من انتشار أي فيروس أو مرض مستقبلا".

وأردف: "لا أعلم كيف سيحدث هذا ولكن في الغالب ستظهر استثمارات ضخمة في المجالات الطبية، وربما تعمم إجراءات الفحص الطبي لتصبح جزءًا من إجراءات السفر لأي مكان في العالم، وربما يصبح التعقيم -الذي نتعامل معه الآن باعتباره إجراءً استثنائيًا- إجراء ثابتًا وموحدًا في العديد من أنشطتنا فعالياتنا".

تابع: "وكما هو متوقع تتضاءل حركة التعامل بالنقد، وفي الأدب ربما ستأخذ القراءة الإلكترونية للكتب أبعادًا وأهمية جديدة، وتتزايد أهميتها الاقتصادية، وربما يتحول النشر الالكتروني والمسموع ليصبح المنصة الرئيسة لنشر وتوزيع الكتب وكذا الصحف".

ولفت: "أعتقد أن ثمة تحولًا جذريًا سيحدث، ربما سيستغرق سنوات، ولكنه سيحدث، وبالتأكيد ستختفي عادات كثيرة ألفناها بالنسبة إلي شخصيًا أعتقد أن هناك أشياء كثيرة تغيرت، كأن يكون البيت هو مجال الحياة الرئيسي، لم أكن هذا الشخص أبدًا، ولكنني بدأت تتآلف مع هذا الوضع".

استكمل: "فيما يتعلق بتأثير الوباء على الكتابة، فأعتقد أن الأمر سيتعلق في الأساس بالروح والنفسية، سنشعر بالأثر النفسي في الكتابات حتى ولو لم تتطرق إلى الوباء كموضوع أصلًا، وتدفعنا أشياء أخرى لتأملها، كوضعية الإنسان مثلًا".

واختتم: "من ناحية أخرى ربما ستزدهر روايات الخيال العلمي المتعلقة بأحداث مشابهة.كل هذا مجرد افتراضات، ولكن الحقيقة المؤكدة هي أن هناك تغييرًا جوهريًا سيحدث، وينبغي أن نكون مستعدين لاستقباله والتعامل معه".

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