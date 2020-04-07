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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب بوضع خطة اقتصادية بعد القضاء على كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:20 م
النائب عمرو الجوهرى
النائب عمرو الجوهرى
حسين العمدة
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أشاد النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بقرارات الرئيس السيسى بشأن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للتخفيف من الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد على المواطنين والقطاعات المتضررة على رأسها رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، وتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدني وتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة، مضيفًا أن تلك الإجراءات لدعم الاقتصاد فى تلك الفترة التى تعانى من انتشار الفيروس، لافتًا إلى أن معدلات النمو انخفضت بعد انتشار تلك الفيروس التى أدت لغلق بعض المصانع والشركات وغلق الموانىء والمطارات.

وأضاف "عضو اللجنة الإقتصادية"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن صرف المبلغ المخصص للعمالة غير المنتظمة من وزارة القوى العاملة، الذى أعلن عنه الرئيس السيسى من ضمن الإجراءات سيأخذ فترة فى التنفيذ، مشيرًا إلى أن أزمة فيروس كورونا إذا استمرت ستؤدى إلى زيادة البطالة، فضلًا عن انتشار الفيروس أدى إلى توقف القطاع السياحى، لكن إجراءات الرئيس السيسى جاءت لتنشيط الاقتصاد.

وأوضح "عضو اللجنة الاقتصادية"، أنه يجب على الحكومة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى تلك الفترة لتشغيل العمالة اليومية المتوقفة، وتوفير فرص عمل، لافتًا إلى أن الحكومة لابد من أنها تضع خطة اقتصادية بعد انتهاء فترة انتشار فيروس كورونا.

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