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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نقيب المحامين يشكر «المصرية للاتصالات» لحل مشكلة «نظم المعلومات»

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:19 م
رجائي عطية نقيب المحامين
رجائي عطية نقيب المحامين
الحسين عبيد و محمد جعفر
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وجه رجائي عطية نقيب المحامين، جزيل الشكر إلى مسئولي الشركة المصرية للاتصالات، لجهودهم الملموسة في حل المشكلة الفنية التي واجهتها إدارة نظم المعلومات بالنقابة العامة ونقاباتها الفرعية في الفترة الماضية، وما شهدناه من سرعة في حل تلك المشكلة.

وجاء النص الصادر عن نقيب المحامين كالتالي:

السادة الشركة المصرية للاتصالات

بالإشارة إلى جهودكم الملموسة في حل المشكلة الفنية التي واجهتها إدارة نظم المعلومات بنقابة المحامين ونقاباتها الفرعية في الفترة الماضية، وما شهدناه من سرعة في حل تلك المشكلة، أود أن أعبر لكم عن جزيل الشكر لاستجابتكم وحسن تعاملكم، وهو ما يدل على أن التحول الرقمي بات حقيقة، وأود أن أخص بالشكر:

السيد المهندس محمد شمروخ نائب أول الرئيس التنفيذي للشركة.

السيدة الدكتورة لمياء زيادة مدير عام الدعم التشغيلي للعلاقات الحكومية والشئون التنظيمية والحوكمة.

السيد المهندس رؤوف أميل إبراهيم مدير عام الدعم الفني وخدمة العملاء.

على ما بذلوه من وقت وجهد في حل المشكلة.

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