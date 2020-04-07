ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق مخزن كرتون بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان الإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمخزن كرتون بعزبة إبراهيم صالح، دون حدوث إصابات أو خسائر بالمباني المجاورة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية يفيد ورد بلاغ نشوب حريق بمخزن بعزبة إبراهيم صالح بدائرة قسم شرطة العامرية ثان.وعلى الفور انتقل قوات الحماية المدنية بمعداتها ومسئولي الحي وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقى أجزاء المخزن، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بقطعة أرض محاطة بأسوار تستخدم كمخزن كرتون، دون حدوث أي إصابات، وتم إخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق.من جانبه، قال محمد عبد الله، رئيس حي العامرية ثان، إنه تم الدفع بـ"لودر" لرفع مخلفات الحريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم الشرطة.‎