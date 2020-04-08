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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التموين: الرصيد الاحتياطى للسكر التموينى يكفى لمدة 6 أشهر

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:46 ص
جريدة الدستور
صلاح عامر
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صرح المحاسب محمد عبد الرحيم، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن هناك انتظام لمصانع السكر في محافظات الوجه القبلي خلال الشهرين الماضيين لاستقبال محصول القصب من المزارعين، لتصل حجم الكميات الموردة لمحصول قصب السكر إلي 6.9 مليون طن.

وأكد «عبد الرحيم»، في تصريحات خاة لـ«الدستور»، أن هناك أرصدة احتياطية من السكر التمويني تكفي الاحتياجات لمدة لا تقل عن ٦ أشهر مقبلة، مضيفًا أنه يتم طرحه على البطاقات التموينية بسعر ٨ جنيهات ونصف جنيه للكيلو.

وأوضح رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، أن مصانع السكرتعمل حاليًا بكامل طاقتها الإنتاجية من خلال استلامها محصول قصب السكر من الموردين، لافتًا إلي أنه تم سداد المستحقات المالية للموردين والمزارعين.

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