رحلة استثنائية لنقل 344 كنديًا إلى مدينة تورونتو غدًا

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا الأربعاء، رحلة استثنائية إلى مدينة تورونتو بكندا، لنقل نحو 344 كنديًا إلى بلادهم، وذلك بالتعاون مع السفارة الكندية بمصر، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.وناشدت سفارة كندا بالقاهرة، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، المواطنين الكنديين المتواجدين بالقاهرة الراغبين في العودة إلى بلادهم، سرعة تسجيل بياناتهم حتى يتمكنوا من العودة إلى الرحلة المصرية المقرر أن تغادر القاهرة صباح غد الأربعاء، وذلك بالتعاون مع مصر للطيران، فيما أدرج مصر للطيران مواعيد الرحلة المقررة غدا الاربعاء، على موقعه، لتقلع من مطار القاهرة في الحادية عشرة صباحا وتصل إلى مدينة تورونتو في تمام الخامسة مساء.وقدم السفير الكندي بالقاهرة جيس داتون، الشكر إلى الشركة الوطنية مصر للطيران، على جهودها المبذولة وتعاونها مع السفارة الكندية من أجل تنظيم هذه الرحلة الاستثنائية لعودة المواطنين الكنديين إلى بلادهم في ظل تعليق رحلات الطيران بين مختلف دول العالم، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي ضرب العديد من بلدان دول العالم، وتسبب في وقف الطيران بين البلدان.