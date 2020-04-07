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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القاهرة: نواصل أعمال إزالة عزبة الإخلاص بالهايكستب

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:32 م
خالد عبد العال
خالد عبد العال
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أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم الثلاثاء، أن أجهزة المحافظة تواصل لليوم الثانى أعمال إزالة منطقة عزبة الإخلاص بالهايكستب بحى النزهة ونقل السكان لوحدات أمنة بمساكن النهضة بحى السلام، ضمن خطة المحافظة لتطوير العشوائيات وفى إطار أعمال المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق الجارى تنفيذها.

وصرح محافظ القاهرة بأنه تم إزالة 35 عشة حتى الأن وتسكين قاطنيها، وجار استكمال أعمال الإزالة والتسكين لباقى العشش والتى تبلغ 75 عشة.

يذكر أن عزبة الإخلاص عبارة عن مبان عشوائية بدون ترخيص وتعديات على حرم السكة الحديد وصادر لها قرار إزالة لاستكمال خط المترو الذى سيربط العاصمة بمطار القاهرة ويعد أحد الحلول الرئيسية المهمة لتحقيق السيولة المرورية بالقاهرة.

من جهة أخرى، أكد محافظ القاهرة أنه يتابع يوميا مع نوابه ورؤساء الأحياء حملات إزالة العقارات المخالفة، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية بالعاصمة والجهات الأمنية لتنفيذ الإجراءات التي أقرتها القيادة السياسية على مدار الساعة للتصدى لأى محاولة قد يقوم بها المخالفون معتقدين إنشغال الأجهزة التنفيذية فى تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السياق، قام حي الزيتون اليوم بحملة أسفرت عن إزالة بناء مخالف بالعقار رقم ١ حارة جرجس من توفيق طمبة المتفرع من طومنباي، كما تم ايقاف أعمال بناء مخالف في المهد بالعقار رقم (٣٥) شارع ماهر المتفرع من العزيز بالله.
كما واصل حي الزاوية الحمراء لليوم الثاني على التوالي حملاته للتصدي للبناء المخالف حيث تم إزالة بناء حوائط مخالفة في المهد بالعقار رقم ٣ شارع رسلان من شارع طلخا.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن توجيه رئيس الوزراء واضح فى هذا الشأن بتنفيذ قانون الطوارئ، وتحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية مع تشديد الحملات والإزالات الفورية لأي مخالفة.

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