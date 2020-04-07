أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية يلتقون الأقباط «أونلاين» اليوم

يلتقي عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بالأقباط من شعب الكنيسة عبر البث المباشر، حيث يلتقي الأنبا تكلا أسقف دشنا مساء اليوم الأقباط عبر البث مباشرفي عظة عن فضائل أهل نينوي.ويستأنف الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط، اجتماعه الأسبوعي مساء اليوم؛ عبر البث المباشر من كاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط.، في حين يلتقي الأنبا برسوم، أسقف صنبو وديروط، الأقباط مساء اليوم عبر البث المباشر ويتأمل في عظته مجموعة من آيات الكتاب المقدس.واجتمعت لجنة سكرتارية المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لمناقشة آخر التطورات بشأن موضوع انتشار فيروس كورونا المستجد.وقرر المجمع المقدس برئاسة البابا التبرع بمبلغ قدره 3 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر، للمساهمة في شراء أجهزة التنفس الصناعي.كما وجهت الكنيسة الأرثوذكسية مشاغل الخياطة بالإيبارشيات للمساهمة في إعداد الملابس الطبية ومستلزماتها، التي تحتاجها الطواقم الصحية في عملها الوطني، وحث المجمع على استمرار مشاركة الكنائس في تقديم التوعية المستمرة لأبنائها، بالالتزام بتعليمات الأجهزة الصحية ومشاركة الكنائس القادرة في المساهمة في توفير المطهرات وأدوات التعقيم للأماكن المحتاجة.