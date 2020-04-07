محافظ الوادى الجديد يوجه بإقامة سوق متكامل لترويج التمور

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بإعداد دراسة عاجلة لإقامة سوق لترويج التمور بمدينة الخارجة، وذلك لتوحيد الأسعار ومنع عشوائية البيع واستغلال المنتجين خاصه المنتج الصغير.جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمدينة الخارجة يرافقه الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، حيث تفقد موقف سيارات القري بحي المروة بجوار مجمع تمور المحافظة، ووجه بنقل الموقف إلى موقعة القديم الكائن بمنطقة البساتين، واستغلال الموقع في إقامة سوق للتمور وتوسعته لاستيعاب أكبر عدد من المنتجين وتخصيص مكان مجاور لانتظار سيارات النقل.كما وجه الزملوط بإعداد دراسة عاجلة لإنشاء ثلاجات حفظ التمور لخدمة المترددين علي السوق بجانب ثلاجات مجمع تمور المحافظة، مع استغلال الثلاجات في حفظ المنتجات الزراعية الأخرى في غير موسم التمور، مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى جودة وسلامة التمور.